ÖFB-Cup: Auslosung bringt das Grazer Derby

Meister Red Bull Salzburg trifft auswärts auf Hartberg, Rapid muss in Amstetten antreten, für den LASK geht es nach Kapfenberg und in der Generali Arena steigt das Duell der Austrias aus Wien und Klagenfurt. Ausgetragen werden die Achtelfinal-Partien am 31. Oktober, 1. und 2. November.