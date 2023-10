Auch im Oktober bleibt es außergewöhnlich warm

Nur kurze Regenschauer am Mittwoch möglich

Im Norden und Nordosten steht am Mittwoch trockenes und zumindest zeitweise sonniges Wetter auf dem Programm. Im übrigen Österreich dürfte es zunächst bewölkt bleiben, auch Regenschauer sind möglich - aber nicht lange: Im Laufe des Nachmittags klingen die Schauer hier ab und die Sonne lässt sich immer öfter blicken. Am längsten trüb bleibt es im äußersten Süden. Am Morgen umspannen die Temperaturen acht bis 17 Grad, am Nachmittag betragen die Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.