London will Soldaten in die Ukraine entsenden

Allianz der Verteidigungsindustrie in der Ukraine?

Shapps forderte zudem britische Rüstungsunternehmen auf, Fabriken in der Ukraine zu eröffnen, um die Produktion bzw. Instandhaltungsarbeiten zu erleichtern und zu beschleunigen. Erst am Samstag hatte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Rahmen eines Forums mit Vertretern internationaler Rüstungskonzerne in Kiew die Gründung einer Allianz der Verteidigungsindustrie verkündet. „Ich spreche nicht nur über die Ukraine, sondern über die Sicherheit vor Aggressionen jeder Nation auf der Welt“, betonte er in einer Rede vor den Waffenherstellern. Demnach nahmen an dem Forum der Verteidigungsindustrie 252 Unternehmen aus mehr als 30 Ländern teil.