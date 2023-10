Traum von der eigenen Wohnung wurde zum Albtraum

Abgesehen von Löchern in nicht verputzten Wänden nach Kabelverlegungen hat man in einem Zimmer die Fernwärme-Zuleitung zum Heizkörper nicht ordnungsgemäß verbaut, sodass die Leitung frei an Wand und Decke liegt. „Hier dürften keine Fachkräfte, sondern bestenfalls schlechte Pfuscher am Werk gewesen sein“, mutmaßt Floridsdorfer Alt-Bezirksrat Hans-Jörg Schimanek bei einem Lokalaugenschein. Auch der über 70 Jahre alte stellenweise abgemorschte Holzboden wird nicht erneuert.