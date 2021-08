Gemeindebau-Siedlung: Neun Jahre Sanierungshorror

In neun Jahren stampfen die Chinesen Millionenstädte aus dem Boden. In Wien dauert die Sanierung einer einzigen Wohnhausanlage so lange - sofern alles glattgeht. Denn die seit 2016 laufende Pleiten- und Pannenrenovierung der Jedleseer Gemeindebauten (Floridsdorf) wird erst „im Sommer 2024“ fertig sein, schätzt die Hausverwaltung Wiener Wohnen.