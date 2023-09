Deutsche Liga-Konferenz mit Union und Leverkusen

„Heidenheim ist gut unterwegs“

Spannend: Heidenheim kann Union mit einem Heimsieg in der Tabelle überholen, es wäre das erste Mal, dass der FCH vor dem FCU in der Bundesliga rangieren würde. Positive Bilanz für den FCHBeide Klubs trafen zwischen 2014 und 2019 insgesamt zehnmal in der 2. Bundesliga aufeinander, Heidenheim hat eine positive Bilanz gegen die Köpenicker (fünf Siege, zwei Remis, drei Niederlagen).