Marseille: 2 Todesopfer nach Schusswaffenangriff

Nicht nur in den Niederlanden sind nach einem Schussattentat Todesopfer zu beklagen. Am Donnerstagabend kam es auch in der französischen Metropole Marseille zu einem Schusswaffenangriff, dem mindestens zwei Menschen zum Opfer fielen. Eine weitere Person wurde verletzt. Der Täter war aus einem Auto ausgestiegen und hatte das Feuer auf offener Straße eröffnet.