Dreifach-Mutter plötzlich ohne Kinderbetreuung

Michaela W. (34) aus der 1355-Seelen-Gemeinde Gilgenberg am Weilhart ist verärgert. Die Mutter von Zwillingen (2,5 Jahre alt) und einer 18 Monate alten Tochter, hat sich eigentlich viel vorgenommen. Sie wollte wieder arbeiten gehen und sich dann auch selbstständig machen. Doch derzeit ist das schwierig. Michaela W. hat ein Betreuungsproblem. „Ich hatte meine Zwillinge bisher in Hochburg in der Krabbelstube. Weil unser Bürgermeister nun aber eine eigene Krabbelstube – er nennt es Kindernest – haben will, zahlt er den Gastbeitrag nicht mehr“, erzählt sie der „Krone“.