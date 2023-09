Das sagt Maximilian Schells Witwe zu den Vorwürfen

Es sind harte Vorwürfe und Anschuldigungen gegen den Oscarpreisträger, neun Jahre nach dessen Tod. Sie wiegen schwer, stammen sie doch immerhin aus dem „inneren Kreis“ der Familie. Und dennoch ist es etwas, was seine Witwe, die deutsche Sopranistin Iva Schell (45), nicht so stehen lassen will. Zumindest, wenn es darum geht, wie sie (sie verliebte sich in Maximilian bereits in jungen Jahren) ihre Zeit mit dem Ausnahmeschauspieler erlebt hat. Von etwaigen Neigungen, oder gar Gewalt herrschte da keine Spur.