„Mein Single-Status darf sich sehr gerne ändern“

Am 3. Oktober feiert Ulknudel Eva Maria Marold mit ihrem neuen Musikkabarett-Programm „Radikal inkonsequent“ Österreich-Premiere in Wien. Am 13. Oktober gastiert sie damit im Kulturzentrum in Eisenstadt. Die „Krone“ sprach mit der Burgenländerin über ihre Marotte, Männer und ihre Mutterrolle.