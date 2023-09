Neusiedler Gemeinderat bei Hallenbad jetzt am Zug

Patrick Oberroither hat seinen Meistertitel bei den Open Water Meisterschaften verteidigt, Lena Sebauer landete in ihrer Altersklasse auf Platz fünf, Clara Tschida erreichte im Staffelbewerb den Vizestaatsmeister und ihre Schwester Johanna wurde Dritte in ihrer Altersklasse. Und das, obwohl das „Stammhaus“ der Schwimmer – das Hallenbad in Neusiedl am See – seit Jahren gesperrt ist.