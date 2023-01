Hallenbad in Neusiedl: Platzen rote Luftballons?

Die ÖVP Neusiedl am See ortet ein Problem. In einer Aussendung heißt es, dass das „schillernde SPÖ-Versprechen – Sanierung des Neusiedler Hallenbads – am 3. Februar Jahrestag“ habe. „Es ist geplatzt wie ein Luftballon. Anstelle eines Freudentages, wird dieser 3. Februar als Gedenktag für die zerplatzenden roten Versprechen in die Neusiedler Geschichte eingehen“, so Neo-Stadtparteiobmann Mario Müllner. Versprochen worden seien 26 Millionen Euro Investition bis Ende 2024 und die Inbetriebnahme am 1. 1. 2025. „Übrig bleiben werden Ausreden, warum es nicht ging.“