Wels und Voitsberg im Gleichschritt an der Spitze

Auch in der neunten Runde gibt es in der Regionalliga Mitte nichts Neues! Leader Wels mühte sich gegen Weiz zu einem 1:0-Heimsieg und Voitsberg kämpfte auswärts ASK Klagenfurt mit 2:1 nieder. Die Highlights zu den Spielen gibt es natürlich wieder bei uns in der Zusammenfassung.