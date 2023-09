Die Wurzeln des Bergkarabach-Konflikts

In der Sowjetunion erhielten Armenier und Aseris dann ihre eigenen Teilrepubliken - aber auch da war eine gerechte Grenzziehung eigentlich nicht möglich. Bergkarabach schlugen die Sowjets zuerst Armenien, wenig später aber als „Autonomiegebiet“ Aserbaidschan zu. Der Anteil der Armenier sank in der Folge von 95 auf 77 Prozent. Mit der Perestroika spitzte sich der Konflikt zu. 1988 stimmte das Regionalparlament in Bergkarabach dann für den Anschluss an Armenien. Die Folge waren Massaker an ethnischen Armeniern in Aserbaidschan.