Lkw-Bombe explodiert: Mehrere Tote in Somalia

Steckt Terrormiliz Al-Shabaab dahinter?

Das Ziel des Angriffs in der Hauptstadt der zentralen Provinz Hiran sei derzeit nicht bekannt, hieß es weiter. In der Nähe gebe es einen Kontrollpunkt, an dem Steuern von Lastwagen eingezogen würden. Bisher hat sich keine Gruppierung zu dem Angriff bekannt. In der Vergangenheit hatte jedoch die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab ähnliche Anschläge für sich reklamiert.