Spielberg: Preining holt im Titelkampf Punkte auf

Thomas Preining hat im ersten von zwei DTM-Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg den sechsten Platz belegt und damit drei Punkte im Titelkampf aufgeholt. Der Porsche-Pilot aus Oberösterreich liegt in der Gesamtwertung nur noch sechs Zähler hinter dem Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini), der am Samstag nicht über Rang neun hinauskam.