„Mitarbeiter sind heuer zu allem bereit!“

Die Ausgangslage könnte schwieriger nicht sein: Hohe Inflation gegenüber düsteren Wolken am Wirtschaftshimmel. Unternehmensvertreter warnen seit Wochen vor wirtschaftlich schwierigen Zeiten - „same procedure as every year?“ Nicht ganz, denn tatsächlich bauen Firmen Mitarbeiter ab oder verkürzen die Arbeitszeit, was mit Lohneinbußen der Beschäftigten einhergeht. Dennoch bleibt es Fakt: Die Inflation setzt die Arbeitnehmer im Land nach wie vor unter Druck. Die Zahl der Privatkonkurse ist im Vergleich zum Vorjahr um sagenhafte 41 Prozent gestiegen.