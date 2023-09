Profi-Torwart trat auf bewusstloses Opfer ein

Berliner Verein trainierte im Pinzgau

Im Rahmen des Trainingscamps in Zell am See hatte sich der gebürtige Berliner laut den Angaben des Vereins aus dem Hotel geschlichen, um mit mitgereisten Anhängern des deutschen Hauptstadtklubs auszugehen. In einem Lokal im Zeller Stadtzentrum kam es zu einer anfangs verbalen Auseinandersetzung mit einem Pinzgauer (22), die letztlich völlig eskalierte und nun in einen Strafprozess wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung mündet. Laut der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft soll Gersbeck auf Provokationen mit Gewalt reagiert haben: Zweimal habe er seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, heißt es in der Anklageschrift. Als der Pinzgauer durch die Schläge gegen einen Postkasten prallte und bewusstlos zu Boden ging, soll Gersbeck weiter gemacht haben: mit brutalen Fußtritten gegen das bereits am Boden liegende Opfer.