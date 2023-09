Austria-Passmaschine Benatelli lernte von Gündogan

Rico Benatellis Passwerte sind in Österreichs Bundesliga top. Gegen Lustenau setzt Austria Klagenfurt am heutigen Samstag wieder auf die Präzision des „hochintelligenten“ Mittelfeldmanns, der aus dem gleichen Ort wie ein Manchester-Star stammt. Auf der Goalie-Position herrscht Alarm - einer ist out, mit einem anderen wurde der Vertrag aufgelöst!