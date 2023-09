Baby in Planung! Lionel Messi verrät Kinderwunsch

Weniger Druck

Aus sportlicher Sicht genießt Messi seine neue Herausforderung in der nordamerikanischen MLS (Major League of Soccer). Zwar wolle er auch hier alles geben, jedoch verspüre er nicht mehr so einen Leistungsdruck, wie dies in Europa der Fall war. Die Statistik spricht jedenfalls für den 36-Jährigen, in vier Liga-Einsätzen konnte er bereits ein Tor sowie zwei Assists erzielen.