Innsbrucker Haie wollen beim Leader Party crashen

Routinier zuversichtlich

„Für mich war’s bis jetzt ein Auf und Ab. Ich habe in der vierten Linie gespielt. Das ist ein bisschen ungewohnt, habe ich noch nie in meiner Karriere tun müssen. Aber das heißt in dem Fall, dass wir einen richtig guten Kader haben“, sagte Ulmer mit einem Augenzwinkern.