„Tochter“ brauchte Geld: Tausende Euro überwiesen

Mittwochabend erhielt die 57-Jährige (wohnhaft in Graz-Umgebung) eine SMS-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Die Person gab sich als ihre Tochter aus und gab an, dass ihr Telefon kaputt sei. Bei einer folgenden Chat-Konversation via Whatsapp forderte der bislang unbekannte Täter die Frau auf einen vierstelligen Geldbetrag auf ein österreichisches Konto zu überweisen. Dem kam die gutgläubige 57-Jährige nach.