60 Anzeigen wegen Betrugsanrufen in nur zwei Tagen

Übergabe mitten in der Stadt

Besonders schlimm hat es diesmal, wie berichtet, eine 55-jährige Linzer Geschäftsfrau erwischt. Eine Anruferin gaukelte ihr vor, dass ihr Lebensgefährte im Oberen Mühlviertel in Grenznähe einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft genommen worden sei. Die Linzerin ließ sich in dem zweistündigen Dauertelefonat dazu überreden, mit zwei Köfferchen in die Bethlehemstraße mitten im Linzer Stadtzentrum zu fahren und dort einem Abholer 200.000 Euro in bar sowie einen Goldbarren und mehrere Münzen zu übergeben. Es war der „Notgroschen“ der Frau.