Kritik an Stadtblatt mit 95 Bürgermeister-Fotos

Viel unterwegs in 70-Stunden-Woche

In der jüngsten Ausgabe des Stadtblatts trieb es Partoll in den Augen seiner Kritiker in Sachen „Selbst-Marketing“ zu bunt. Auf 80 Seiten ist er 95-mal abgebildet. „Ich zähle die Fotos nicht, hab’ aber eine 70-Stunden-Woche mit vielen Terminen. Die nehme ich sehr gerne wahr und lasse mich fotografieren“, so Partoll.