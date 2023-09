FC Arsenal hat Dortmund-Juwel auf der Wunschliste

Dem Bericht zufolge sehe Arteta in dem 19-Jährigen großes Potenzial, bei den „Gunners“ soll er zu dessen sportlichen Wachstum beitragen. Bynoe-Gittens war 2020 von Manchester Citys Jugend nach Dortmund gewechselt, wo er sich in der Saison 2021/22 in die erste Mannschaft spielen konnte. Zudem bestritt der Flügelspieler vergangene Woche seine erste Partie für Englands U21-Team.