„Wollen so bald wie möglich wieder oben spielen“

„War wichtig, uns kennenzulernen“

Einer, der weiß, wie es sich anfühlt, in der obersten Liga des Landes zu spielen, diese sogar zu gewinnen, ist Paul Pfeifer. In einem weitgehend neuen Umfeld nimmt der Rückraumspieler die Herausforderung HLA Challenge gerne an. „In der Vorbereitung war es sehr wichtig, uns gut kennenzulernen und einzuspielen. Der Trainingsumfang und vor allem die Intensität haben sich jedoch kaum verändert. Wir haben junge, schnelle und sehr motivierte Spieler und versuchen in jedem Training wie Match voll aufs Gas zu drücken“, so Pfeifer.