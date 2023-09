Wallern gewinnt Schlager + Voitsberg in Torlaune

Mit einem 2:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Deutschlandsberg klettert Aufsteiger Wallern auf den dritten Platz in der Regionalliga Mitte. In Torlaune waren in der achten Runde Voitsberg und die LASK Amateure. Während die Steirer die WAC Amateure mit einem 8:0 auf die Heimreise schickten - besiegten die Linzer St. Anna mit 7:0. Die Highlights der Runde gibt es bei uns in der 3. Liga im Video.