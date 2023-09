Verletzter Burgstaller: Aus Golf-Spaß wurde Ernst

Gegen Ende seiner Zeit beim deutschen Zweitligisten St. Pauli nahm Guido Burgstaller erstmals den Golfschläger in die Hand. Seit Kurzem ist der (derzeit verletzte) Torgarant von Rapid Mitglied bei GOFUS (Golf spielende ehemalige Fußball-Profis) - und brachte sich sogleich in das Charity-Projekt ein. „Ein Bekannter in Kärnten, ein zweifacher Familienvater, ist seit einem Rodel-Unfall querschnittgelähmt!“ Für diesen sammelten ehemalige Stars wie Kurt Jara, Präsident von GOFUS Österreich, Franz Wohlfahrt, Herbert Feurer, Josef Degeorgi oder Ex-Skiläufer Helmut Höflehner beim Event in Rust 5000 Euro für den guten Zweck.