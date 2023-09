„Es mangelt an Abendgästen und Nachtschwärmern!“

Es hapert vor allem in der Abend-Gastro

Denn, wie er von Branchenkollegen erfahren hat, sei die Abendgastronomie vor allem auf dem Land ein großer Lokalkiller – in Dörfern sowieso, aber auch in größeren Städten. Ein weiteres Problem sei der fehlende Nachwuchs: „Mein Sohn hat sich für einen anderen Job entschieden, was ich ihm natürlich nicht übel nehme. Auch wenn man einen Betrieb nur übernehmen kann, braucht es Kreativität durch Events und vollen Einsatz.