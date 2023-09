Rhomberg Gruppe fährt 20 Prozent Umsatzplus ein

Verantwortung wahrnehmen

Rhomberg nehme die Verantwortung, sozial gerechtes Wohnen zu ermöglichen, seit jeher ernst. „Wir tun, was in unserer Macht steht, um Wohnraum günstig und gleichzeitig nachhaltig zu errichten“, sagte Co-Geschäftsführer Ernst Thurnher. Gerade in dem Punkt könne der Holz-Systembau seine Stärken ausspielen. „Die Situation ist schwierig. Dennoch haben wir aktuell in all unseren Märkten eine Reihe an Großprojekten in Vorbereitung, in Arbeit oder zuletzt erfolgreich abgeschlossen“, so Thurnher. Er nannte dabei etwa eigene Wohnbauprojekte in Dornbirn oder das Funkhaus Wien.