Dianas Schaf-Pullover zum Rekordpreis versteigert

Rund 26 Jahre nach ihrem Tod ist der berühmte Pullover mit dem schwarzen Schaf der britischen Prinzessin Diana (1961-1997) in New York um sagenhafte 1,1 Millionen Dollar (1,02 Mio. Euro) versteigert worden. Damit sei es der teuerste je bei einer Auktion versteigerte Pullover sowie das teuerste Kleidungsstück von Prinzessin Diana, das je versteigert worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s am Donnerstag mit.