Büste von Steirer ziert bald Grab von Lady Di

Fast jeder weiß noch genau, wo er war, als er am 31. August 1997 vom Tod Dianas hörte. „Ich war damals zehn Jahre alt und hatte mich an diesem Tag bei einem Traktorunfall am Bauernhof schwer verletzt und musste ins Krankenhaus“, erinnert sich Ewald Wurzinger an den Tag, an dem die Welt für einen kurzen Moment stillstand und Millionen Menschen weinen mussten. „Ihr Tod hat mich monatelang beschäftigt, weil ich nicht verstehen wollte, warum so eine außergewöhnliche Frau auf so gewöhnliche Weise sterben musste.“