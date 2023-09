Abwasser bei Festivals ist voller Drogenreste

Derzeit gelangen auch immer mehr Chemikalien, Arzneimittelrückstände und Mikroplastik ins Abwasser. Der Verband investiere viel in eine entsprechende Technik, um so viele dieser Stoffe so gut wie möglich zu entfernen. Alleine in eine Ozonanlage, die Medikamentenreste herausfiltern kann, sind 14 Millionen Euro geflossen. Diese Anlage sei aber nicht zum Entfernen von Drogenresten geeignet, sagte Peters. Den Menschen könne nicht vermittelt werden, dass in eine separate Technik für die Festivalsaison investiert werden solle.