Autofreier Tag: Lassen Sie das Auto heute stehen?

Ein autofreirer Tag im Jahr; für die einen kein Problem, für die anderen schier unmöglich. Wie sieht es bei Ihnen aus ‒ lassen Sie das Auto heute stehen? Wenn nein, was bräuchte es dafür? Welche Alternativen zum Auto nutzen Sie? Wie ist es allgemein um die öffentliche Anbindung in Ihrer Umgebung bestellt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare, wir freuen uns auf rege Beteiligung!