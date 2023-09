Eine Boxkarriere statt studieren und Kebab essen

Das wird er auch müssen, will sein Ziel alsbald erreichen. Im Hotel InterContinental wird der gleichaltrige Tom Pahlmann aus Deutschland warten. „Ein Rechtsausleger mit guter Beinarbeit und viel Erfahrung.“ Doch die ist lange her: Bis 2016 hatte er 13 Profi-Kämpfe in den Fäusten - dann war Schluss. Bis Mai dieses Jahres, wo der frühere Nationalteam-Boxer sich gleich mit einem technischen K.o. in Runde zwei zurückmeldete. Wie auch Kahraze (Sechs Kämpfe, sechs Siege (vier durch K.o.) hat auch Pahlmann (14 Kämpfe, zwölf Siege (vier durch K.o.), zwei Unentschieden) noch nie verloren.