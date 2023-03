Boxer bricht sich Hand - kämpft und siegt trotzdem

Denn der 29-Jährige zog sich bei seinem Kampf gegen den Tschechen Jiri Kroupa gleich in Runde eins, während eines Schlags in Richtung Kopf, eine Handverletzung zu. Unaufgeregt boxte er weiter, ehe ihn ab der dritten Runde enorme Schmerzen plagten. Spätesten jetzt war klar: Bruch des Mittelhandknochens. So kämpfte er die restlichen drei Runden nur mit seiner linken Führhand.