Nach ÖFB-Coup: Legen Tischtennis-Herren nach?

„Wir hoffen auf ein Resultat wie bei den Fußballern“, sagte Teamchef Chen Weixing und spielte auf den 3:1-Sieg der ÖFB-Auswahl in der EM-Qualifikation am Dienstag in Schweden an. Allerdings sind die Österreicher in beiden Duellen Außenseiter. Das Männer-Team um Robert Gardos, Andreas Levenko und Maciej Kolodziejczyk zog als Gruppenzweiter in die K.-o.-Phase ein, mit Schweden wartet am Donnerstag (19 Uhr) die Nummer zwei des EM-Turniers mit Vizeweltmeister Truls Moregaard. Chefcoach Chen Weixing muss zudem auf Daniel Habesohn verzichten, der aus familiären Gründen nach dem ersten Spiel heimgereist ist.