Arnautovic jetzt solo zweitbester ÖFB-Torschütze

Der 34-jährige Rekordteamspieler traf am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel in Schweden zum 2:0 (56.) und 3:0 (69./Elfmeter) und hält in 110 Länderspielen bei 36 Treffern. Mehr Tore im ÖFB-Team hat mit 44 Treffern nur Toni Polster erzielt.