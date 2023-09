Das steckt hinter Prinz Harrys Jackett-Marotte

Locker, lässig, lustig. So präsentiert sich Prinz Harry in der Öffentlichkeit. Mit lieben Anekdoten über Ehefrau Meghan und charmanten Deutschkenntnissen - „ich bin ein Düsseldorfer“ - eröffnete Prinz Harry am Samstag die Invictus Games. Eine Marotte des Prinzen zeigt aber, dass der jüngere Sohn des britischen Königs Charles hinter der lässigen Fassade Unsicherheit verbirgt.