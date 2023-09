Mit Roberto Carlos zu den Olympischen Spielen

Österreichs Pferdesport erlebt gerade schöne Zeiten. Nach den Springreitern qualifizierte sich bei der EM im deutschen Riesenbeck auch Österreichs Dressur-Equipe für Olympia 2024 in Paris. Zuletzt war Rot-Weiß-Rot 2004 in Athen mit zwei kompletten Teams (damals Dressur und Vielseitigkeit) dabei. Victoria Max-Theurer (37) hat sich bei der EM zum sechsten Mal für Olympia qualifiziert. Bei ihrer ersten Teilnahme war sie 2004 in Athen auf Falcao die jüngste Dressur-Teilnehmerin.