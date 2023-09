„Wir Erwachsene wissen nicht, was Kinder brauchen“

Bereits die Eltern waren „systemkritisch“

André Stern sieht sich als Sprachrohr der Kinder und deren Interessen. Er wurde 1971 in Paris geboren und ist das Kind des „Malort“-Begründers Arno Stern und der Pädagogin Michelle Stern. „Meine Eltern sind bei ihrer Arbeit mit Kindern zu der Überzeugung gelangt, dass Kinder alles mit auf die Welt bringen und dass sie perfekt und bestens ausgerüstet sind. Somit war es für sie undenkbar, die natürliche, spontane Veranlagung ihrer Kinder irgendeinem System unterzuordnen.“ In seinen Vorträgen geht es vor allem um Lernen aus Begeisterung. „Kinder sind Riesen der Potenziale“, betont Stern. Jedoch würden diese Potenziale unterdrückt. Etwa in der Schule. „Das ist ein System, das sich Erwachsene ausgedacht haben und das sich in keinster Weise an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Vor allem fehlt es an Entfaltungsmöglichkeiten.“ So werde etwa mathematisches Denken erst in einem Alter von zehn bis 12 Jahren entwickelt, dennoch müssten Kinder das Rechnen bereits viel früher lernen. „Kinder lernen am liebsten spielerisch und wenn sie aus eigenem Antrieb etwas erfahren wollen.“