In Wien pulsiert am Wochenende das Leben

Langweilig wird es hier bestimmt nicht

September ist der Mona , wo sich die Veranstaltungen fast überschlagen. Langweilig wird’s nicht. Für jeden ist was dabei. An diesem Wochenende sind die Jobmesse und daneben das Vienna Coffee Festival (beides in der Marx Halle). Architekturfans kommen bei Open House auf ihre Kosten. Baujuwele, die sonst nicht zugänglich sind, können bis heute kostenlos besichtigt werden. Im Prater laufen am Vormittag Tausende für Roten Nasen und sammeln Spenden.