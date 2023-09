Feuerwehr lädt zum großen Fest Am Hof

Bereits zum 33. Mal findet vom 8. bis 10. September das Wiener Feuerwehrfest am Platz Am Hof statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag um 17 Uhr durch Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Branddirektor Mario Rauch. Ab 16.30 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Polizeimusik Wien.