William und Kate von Trauer gezeichnet bei Messe

Während König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla, sich am ersten Todestag der Queen nach einer kurzen Messe für die Verstorbene in der schottischen Crathie Kirk am Vormittag zum stillen Gedenken an die Monarchin ins Schloss Balmoral zurückzogen und Prinz Harry klammheimlich das Grab der von Königin Elisabeth in Windsor besucht hat, absolvierten Prinz William und Prinzessin Kate eine Reise nach Wales.