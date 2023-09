Dramatische Wende bei Betrugsprozess in Feldkirch

„In 27 Jahren meiner Tätigkeit als Anwalt habe ich noch nie erlebt, dass sämtliche Zeugen gemeinsam ein derartiges Lügenkonstrukt aufbauen, um einen anderen in die Pfanne zu hauen!“, so die erste Reaktion vom Verteidiger des Hauptangeklagten, Nikolas Stieger, nach der Urteilsverkündung. Seinem Mandanten, einem 34-jährigen Altmetallhändler aus dem Raum Dornbirn, war von Seiten der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, mehrere Geschäftspartner getäuscht und betrogen zu haben, indem er ihnen vorgaukelte, ihr investiertes Geld von rund 850.000 Euro gewinnbringend in Kryptowährungen anzulegen.