Die ersten Saltos bei steifer Brise auf der Donau

Die Proben für die Linzer Klangwolke am Samstagabend nehmen Fahrt auf! Die Bühnenschiffe stechen bereits probeweise in See - pardon: in die Donau. Das gesamte Unternehmen ist - wie jedes Jahr - eine große Herausforderung voller Superlativen und Leidenschaft für dieses einzigartige Open-Air-Event. Die „Krone“ machte einen Lokalaugenschein.