TV-Experte von Wolff und Hamilton „enttäuscht“

Von Brundle gibt’s viel Lob für Verstappen, der am Sonntag in Monza beim Großen Preis von Italien den zehnten Sieg in Folge feierte. „Ich war ein wenig überrascht und enttäuscht, dass Lewis Hamilton und Toto Wolff diese Leistung am Wochenende herunterspielten“, so Brundle in seiner Sky-Kolumne. „Sie (Anm. d. Red.: Mercedes) haben in den Jahren ihrer totalen Dominanz von 2014 bis 2020 zu Recht die ihnen gebührende Ehrerbietung und Anerkennung erhalten.“