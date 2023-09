Sörger Wasserfall: So schön ist Kärnten!

Eine schöne und atmosphärische Wanderung auf alten Mühlenpfaden wartet hier auf spazierfreudige Menschen. Der Wanderweg führt vorbei an einem 25 Meter hohen Wasserfall und es gibt entlang des Weges Schautafeln, die über die heimlichen Bewohner und die Geschichte der Schlucht informieren. Die Wanderung dauert etwa 90 Minuten und am Start- sowie Endpunkt wartet ein gemütliches Gasthaus, gleich in der Nähe der wunderschönen Sörger Kirche.