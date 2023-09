Serbien-Profi Simanic wurde bei WM Niere entfernt

Der 25-jährige Simanic hatte in der Begegnung von einem Gegenspieler einen Schlag in die Nierengegend bekommen und konnte beim 115:83-Sieg anschließend nicht mehr eingesetzt werden. Der Power Forward, der auf Vereinsebene zuletzt für den spanischen Klub Basket Saragossa gespielt hat, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und in der Nacht vom 30. auf den 31. August erstmals operiert. Dabei habe Simanic viel Blut verloren, erklärte Trainer Svetislav Pesic.