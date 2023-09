Halb Paris wurde besprüht, folgt nun auch Wien?

Gesperrte Straßenzüge, verängstigte Menschen verbarrikadieren sich in ihren Häusern, Mitarbeiter in Schutzkleidung versprühen mysteriöse Insektizide - in der französischen Hauptstadt spielten sich vor wenigen Tagen Szenen wie aus einem Hollywoodfilm ab. Es war ein absolutes Novum für Paris: Zum ersten Mal in der Geschichte mussten die lokalen Gesundheitsbehörden große Teile der Zwei-Millionen-Metropole chemisch säubern. Der Grund: Ein Mann im 13. Arrondissement (Bezirk) wurde mit dem Dengue-Fieber diagnostiziert.